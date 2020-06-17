Около 300 тыс. российских школьных учителей выйдут из отпуска летом для проведения ЕГЭ. Об этом заявил в среду врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев на онлайн-совещании партии "Единая Россия".

«Мы перенесли экзамен на середину лета, чем доставили дискомфорт учителям, которые впервые, наверное, за многие десятки лет, прецедента и не было, прерывают свой непрерывный отпуск <…> в количестве дней 54, если не ошибаюсь. И вот впервые за все эти годы мы вынуждены прерывать их отпуск, он прерван для почти 300 тыс. учителей — это почти четвертая часть в стране. Он (отпуск) будет состоять из двух частей», — сказал Музаев.

Он также сообщил, что Рособрнадзор поддерживает предложение партии "Единая Россия" установить дополнительную выплату учителям за работу на ЕГЭ. С соответствующим предложением выступила координатор партийного проекта ЕР "Новая школа", депутат ГД Алена Аршинова. Она привела в пример Мурманскую область, где учителя за работу на ЕГЭ в условиях коронавируса получат выплату до 10 тыс. рублей.

«Мы понимаем, что не у всех есть возможность, как в Мурманской области, но этот пример надо довести до глав субъектов. Я думаю, это не очень большие деньги, которые можно найти все-таки в каких-то резервах и выплатить учителям», — сказал Музаев.

Как уточнила Аршинова, речь идет о дополнительной дифференцированной единовременной выплате для учителей, которые участвуют в организации и проведении ЕГЭ в условиях пандемии коронавируса. "На примере Мурманской области мы говорим, что это возможно. Мы как партия рекомендуем всем регионам направить неиспользованные, сэкономленные в этом году средства в полном объеме на оплату труда педагогов за подготовку проведения ЕГЭ", — добавила депутат.

Основная волна сдачи ЕГЭ-2020 в России была перенесена из-за пандемии коронавируса и начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которое планируют поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в экзаменах в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.