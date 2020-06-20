В связи с осложнениями погодных условий в четырех украинских областях утром 20 июня оказались обесточенными 179 населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по ЧС.

«Обесточены 179 населенных пунктов в четырех областях, а именно: Черниговская — 101, Киевская — 49, Сумская — 23 и Житомирская – шесть», — говорится в сообщении ведомства.

В ГСЧС отметили, что в данных регионах наблюдался дождь и сильные порывы ветра. В настоящее время бригады облэнерго привлечены к восстановлению электроснабжения.