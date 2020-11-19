Людмила Поргина решила уехать за границу. По словам актрисы, ей нужен отдых.

Мы, когда был жив Коля [Николай Караченцов], шесть месяцев в году проводили за границей. Ему так советовали врачи: зимой уезжать из России в теплые страны. Слава Богу, что в Турцию и Арабские Эмираты можно вылететь. Я так и сделаю, потому что мне необходим отдых, — сказала Поргина порталу Sobesednik.ru.