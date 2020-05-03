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Коронавирусная инфекция имеет свойство поражать не только легкие больного, но также почки, сердце и сосуды, заявил в интервью «Парламентской газете» главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

По его словам, эксперты смогли сделать неутешительный вывод, основываясь на наблюдениях за клиническими проявлениями коронавирусной инфекции. Эпидемиолог подчеркнул, что они достаточно разнообразны: от бессимптомного течения заболевания COVID-19 до поражения сосудов, нервной системы и т.д.

«Среди госпитализированных пациентов более 90 процентов имеют пневмонию, ДВС-синдром — более 50 процентов, острое повреждение почек — около 15 процентов и повреждение миокарда — более 20 процентов», — заявил Брико.

Ранее, как сообщал «Рамблер», был назван новый способ передачи коронавируса. Голландские ученые выяснили, что вирус успешно проникает в клетки кишечника и развивается внутри них. Эта теория подтверждается симптомами заражения — тошнотой и рвотой. Вышеизложенное позволяет специалистам утверждать, что коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и посредством «грязных рук».

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