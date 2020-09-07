Стоимость воды в стеклянной таре может вырасти на треть. Об этом сообщают «Известия».

До конца 2020 года, как сообщал «Рамблер», правительство России планирует создать концепцию расширенной ответственности производителей. Ее основная цель — сокращение количества поступающего на полигоны мусора. С этой целью кабинет министров намерен довести максимальный норматив утилизации производителями товаров тары для своей продукции до 100% с нынешних 30%.

В настоящее время обсуждается, кто будет заниматься утилизацией бутылок. Некоторое время назад Лига переработчиков макулатуры (ЛПМ) предложила возложить ответственность за это на производителей тары.

В Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) считают, что это приведет к росту себестоимости упаковки на треть в результате роста фискальной нагрузки на производителей — им будет сложно собрать тару у партнеров и отправить ее на переработку, поэтому они предпочтут заплатить экологический сбор. 17 августа СПБН уведомил правительство об этом в письме.