Популярный в Белоруссии Telegram-канал «Беларусь головного мозга», специализирующийся на общественно-политической тематике, сообщил, что задержан его администратор и автор Игорь Лосик, в его квартире прошел обыск.

«К одному из наших администраторов, Игорю Лосику, пришли девять человек с обыском. Показали ордер на обыск, подписанный прокурором… Игорь Лосик задержан», — говорится в сообщении.

Как отметили в канале, Лосик задержан в рамках уголовного дела, однако, не указывается, какого именно. Также сообщается, что конфискована техника. На канал подписаны в Telegram 168 тысяч пользователей, в Twitter – более 173 тысяч.

Mpravda.com на данный момент не располагает комментарием правоохранительных органов.

В четверг глава МВД республики Юрий Караев сообщил, что незаконные уличные акции, которые в последнее время проходили в Белоруссии в виде «цепей солидарности», управляются через Telegram-каналы и прямые включения «Радио Свобода» с места событий.

Ранее, в период сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатов на выборах президента, назначенных на 9 августа, в разных городах Белоруссии на предвыборных пикетах образовывались очереди из людей, выступающих в поддержку альтернативных претендентов на высший государственный пост. Власти заявляли, что предвыборные пикеты превратились в несанкционированные митинги. По окончании периода сбора подписей люди также выстраивались в «цепи солидарности» в разных городах республики.

Наиболее крупные акции прошли 19 июня. В пресс-службе МВД Белоруссии Mpravda.com сообщали, что в пятницу около 270 граждан были задержаны в различных городах страны из-за нарушения порядка проведения массовых мероприятий и неповиновения сотрудникам милиции. По данным не зарегистрированного властями правозащитного центра «Весна», более 360 человек было задержано во время прошедших в конце минувшей недели акций протеста в Белоруссии.