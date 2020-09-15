Тиктокер Даня Милохин, на которого подписаны 7,5 миллиона человек, рассказал о своих тратах в месяц. Об этом он сообщил в интервью ютуб-каналу «Вписка».

Блогер рассказал, что рос в детдоме, а потом в приемной семье. Когда молодой человек поступил в училище, он жил в общежитии или на улице. Кроме того, по словам Милохина, было время, когда у него не было денег на еду.

Парень переехал в Москву, когда ему исполнилось 18 лет, тогда же завел блог.

Блогер признался, что не знает, на что тратит деньги.

«На секундочку, за 21 день я потратил миллион четыреста (тысяч рублей. — Прим. ред.)», — сказал он. Блогер объяснил такие траты тем, что рос в бедности.

Милохин также рассказал, что покупает вещи, потому ему часто кажется, что «нечего надеть», хотя в шкафу много разной одежды. Он похвастался толстовкой за 74 тысячи рублей, которая ему «просто очень понравилась».