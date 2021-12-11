С эксплуатацией автомобиля связано множество вопросов. На самые популярные из них мы подробно ответили в этой статье.

Что такое пневморессоры? И зачем они нужны?

Пневморессоры — это элементы подвески, которые представляют собой упругие воздушные баллоны, детальнее о них читайте зедсь: https://pragmatec.com.ua/ru/pnevmopodushky.html. Они выполняют несколько функций в автомобиле:

Изменение жесткости подвески в соответствии с нагрузкой.

Распределение нагрузки на колесные оси.

Обеспечение устойчивости транспортного средства.

Повышение комфорта при передвижении авто по дорогам с разным покрытием.

Пневморессоры бывают разных видов. Баллонные — это самые простые устройства, которые получили широкое распространение и применяются на различных транспортных средств. Они представляют собой резиновый баллон, зажатый между стальными опорами. Диафрагменные пневморессоры состоят из нижнего корпуса-основания, верхней опоры и резиновой диафрагмы, которая располагается между ними. Также есть комбинированные устройства, совмещающие в себе элементы двух предыдущих типов.

Какие обязательные световые приборы на прицеп?

Любой прицеп на дороге представляет собой дополнительный источник опасности. Чтобы свести риск ДТП к минимуму, необходимо использовать набор обязательных световых приборов. В частности сюда входят боковые фонари на прицеп. Купить их можно по этой ссылке https://pragmatec.com.ua/ru/prycepy-zapchasty/svetotehnyka/fonary-gabarytnye.html. Автомобилист, который не использует обязательные световые приборы на прицеп, рискует получить крупный штраф.

Зачем нужна лебедка?

Лебедка – это тяговое устройство, которое поможет вытащить автомобиль, если он застрял в грязи или в болотистой местности. Оборудование бывает нескольких видов.

Самый простой вариант – ручная барабанная лебедка. По этой ссылке https://pragmatec.com.ua/ru/lebedky-y-taly/ruchnye-lebedky/ruchnye-barabannye-lebedki.html можно посмотреть, как она выглядит. Оборудование приводится в действие физическими усилиями человека. Поэтому важно, чтобы вес автомобиля не превышал одну тонну.

Если машина весит более одной тонны, то нужно использовать мощную лебедку, например электрическую. Она подключается и питается от автомобильного двигателя. Управление осуществляется с помощью дистанционного пульта, на котором предусмотрена кнопка включения / выключения устройства, разматывания / сматывания троса.

Как часто нужно проходить технический осмотр автомобиля?

В Украине не регламентирован обязательный технический осмотр для автомобилей, которые не занимаются коммерческими перевозками. Поэтому, как часто проходить ТО, решает сам владелец транспортного средства.

Необходимо понимать, что регулярный ТО – это, прежде всего, вопрос безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения. Поэтому пренебрегать им не стоит. Рекомендуется проходить его, как минимум, два раза в год.