Без видимых причин ударил ножом в сонную артерию пассажира электрички «Сергиев Посад — Москва» неадекватный мужчина, который собирал деньги на ночлег. Пострадавший выжил благодаря женщине-медику из соседнего вагона, сдерживавшей поток крови до приезда бригады 03. Преступника задержали по горячим следам.

Как стало известно «», в четверг 32-летний Дмитрий, продавец коммерческой палатки, с девушкой Эльвирой, ехали из родного Пушкино в Москву, чтобы купить билеты из Краснодарского края. Они планировали отдохнуть у моря, билеты до места назначения приобрели по интернету, а обратные билеты предполагали купить на вокзале — так по их расчетам было дешевле. Они сидели в 6 вагоне.

Примерно в 18.35, когда поезд уже приближался к Москве, в состав зашел 33-летний Александр. Он стал подходить к пассажирам и просить денег на ночевку в хостеле. Дмитрий дал мелочь. Попрошайка пошел дальше и остановился возле женщины предпенсионного возраста, настойчиво требуя денег. Пассажирка отметила, что из кармана мужчины торчит бутылка пива, из чего можно сделать вывод: ему не хватает на выпивку. Незнакомец стал оскорблять наблюдательную даму.

Дмитрий решил заступиться — подошел и спросил: мол, чего ты пристаешь к женщине, которая годится тебе в матери. Александр, не ответив ни слова, вытащил нож и вонзил пассажиру в шею. Раненый упал, кровь хлынула во все стороны. На крики прибежала медик из соседнего вагона. Она пережала артерию и держала, пока не появились медики «скорой помощи». Преступника поймали на станции Москва-3. Со слов матери раненого, в задержании злоумышленника участвовали 8 полицейских.

На допросе мужчина заявил, что Дмитрий вызвал у него раздражение своими словами. Вероятнее всего, задержанный находился в состоянии опьянения, многие пассажиры отметили его странное поведение и вид.

Раненого госпитализировали в НИИ Склифосовского. Он в тяжелом состоянии, так как потерял много крови.

Как сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, в отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в покушении на убийство.