Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции Андрей Клишас и Павел Крашенинников выступили против поправки в основной закон о лишении гражданства РФ.

Как сообщает ТАСС, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас резко высказался против предложения депутатов фракции «Справедливая Россия» лишать за тяжкие преступления гражданства России.

С ним согласился его коллега по рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Это противоречит в том числе главе второй (Конституции — прим. NEWS.ru), которая говорит о том, что не может быть лишения гражданства, — заявил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 13 февраля профильный комитет Госдумы утвердил второй пакет поправок к Конституции. Одним из ключевых изменений будет норма о лишении неприкосновенности экс-президента. Согласно нововведениям, выдвинуть обвинение против главы государства сможет Госдума, а решение о снятии иммунитета должен будет принимать Совфед. Ещё одна поправка подразумевает, что экс-глава государства получит иммунитет автоматически.

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