Патриарх Кирилл предложил внести в Конституцию РФ упоминание о боге. По его словам, это будет соответствовать убеждениям большинства россиян. Речь идет не только о верующих православных, но и о мусульманах и представителях других конфессий, пояснил глава РПЦ. Отметим, что на данный момент в рабочую группу по рассмотрению поправок к Конституции было внесено уже более 200 предложений.

В Русской православной церкви призвали всех верующих молиться за то, чтобы в Конституции появилось упоминание о боге. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Если в гимне может быть «хранимая Богом родная земля», почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции? Пока еще этого нет, но я думаю, что общими усилиями и молитвами мы будем содействовать тому, чтобы такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, которая формирует нравственность и личную, и общественную, и политическую, чтобы она присутствовала в том числе и в нашей Конституции», — процитировал Легойда патриарха Кирилла.

Глава РПЦ отметил, что большинство россиян верят в бога, а потому его упоминание в Конституции будет соответствовать их убеждениям.

«Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других», — сказал патриарх Кирилл.

В ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин озвучил свои предложения по изменению Конституции. 23 января депутаты Госдумы единогласно поддержали эти поправки на первом чтении. Сейчас специально созданная рабочая группа обсуждает законопроект с поправками, а от политиков, организаций и граждан поступают предложения по изменению Основного закона РФ. Помимо поправок, предложенных президентом, в рабочую группу поступили еще около 200 инициатив.

Ранее РПЦ поддержала предложение замглавы Всемирного русского народного собора Константина Малофеева внести в Конституцию РФ пункт о защите традиционных семейных ценностей и закрепить понятие семьи как «союза мужчины и женщины». Только союз мужчины и женщины, «построенный на любви и верности, может принести подлинное счастье всем членам семьи», подчеркивал представитель РПЦ Владимир Легойда.

Он также добавил, что определение брака как союза мужчины и женщины закреплено в конституциях многих стран — в том числе Бразилии, Кубы, Польши, Венгрии, Болгарии, Украины, Латвии, Литвы, Молдавии, Парагвая, Колумбии, Боливии и Эквадора.

«Включение в этот список России наглядно показало бы бережное отношение многонационального российского народа к своим традиционным ценностям в условиях стремительного упадка института брака и семьи», — подытожил Легойда.

30 января его поддержал сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас. По его словам, предложение «вполне допустимо».

В целом рабочая группа рассматривает поправки в Конституцию по пяти направлениям: социальная сфера, международное право, федеральные органы законодательной и исполнительной власти, судебная власть и прокуратура, единство публичной власти и местное самоуправление.

30 января президент РФ Владимир Путин заявил, что окончательное решение о принятии поправок к Конституции примут россияне через всенародное голосование.

Согласно законодательству, для изменения Конституции необходимо принять закон о поправках в обеих палатах парламента, затем его должны одобрить не менее чем две трети субъектов РФ. После этого законопроект подписывает глава государства. Однако в данном случае обычной процедуры недостаточно, считает Путин.

«Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его», — сказал он на встрече с представителями общественности.

В зависимости от итогов голосования президент примет решение о том, будет ли он подписывать закон.

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