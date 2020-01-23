Поправки в Конституцию будут обеспечивать индексацию пенсий в том числе работающим пенсионерам. Об этом заявила в четверг, 23 января, сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева в ходе обсуждения законопроекта.

«Само правило сформулировано без изъятий, и возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируется», — сказала Хабриева, отвечая на соответствующий вопрос первого замглавы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаила Тарасенко.

По ее словам, с внесением изменений в Конституцию будет не только повышена юридическая защита пенсионеров, но и обеспечена стабильность социального стандарта, отмечает ТАСС.

15 января в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию. В частности, он предложил закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий.

20 января Путин внес проект закона о поправках в Конституцию для рассмотрения в Госдуме. Совет ГД назначил первое чтение законопроекта на 23 января.

В этот же день президент распорядился создать рабочую группу по подготовке поправок и утвердил ее состав. В нее вошли 75 человек — политики, законодатели, ученые и общественные деятели. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, членами группы стали представители разных слоев общества.