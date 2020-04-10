У четверти заразившихся коронавирусом симптомов инфицирования не наблюдается, заболевание COVID-19 у них не развивается. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на круглом столе «Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии» 10 апреля.

«Из общего количества тех, кого мы сегодня определили как инфицированных — 20-25% — в разные дни по-разному, мы каждый же день анализируем, считаем — это люди, у которых симптомов нет совсем, и потом у них заболевание не развивается», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Поповой, зарубежные врачи полагают, что 20% случаев инфицирования «дают клинику, а 80% — не дают». Таким образом, подчеркнула глава ведомства, такие люди являются носителями коронавируса, при этом его наличие в организме проявляется «совсем незаметно».

«Мы очень надеемся, что есть иммунитет, мы пока не знаем, вот такое бессимптомное носительство или транзиторное носительство оно формирует иммунитет или нет. Разные публикации есть в мире», — добавила Попова.

Россиянам глава Роспотребнадзора порекомендовала не сдавать тесты на коронавирус, а вместо этого носить маски, если есть необходимость выйти на улицу. Однако в период эпидемии следует оставаться дома, чтобы разорвать цепочки передачи инфекции.

Ранее в апреле японские ученые обнаружили поражения легких у людей, которые переболели COVID-19 в бессимптомной форме. Речь идет об «эффекте матового стекла». Специалисты пришли к выводу, что, даже несмотря на легкую форму заболевания, COVID-19 способен нанести вред организму.

Накануне в Минздраве назвали пять главных симптомов коронавируса, среди них оказались, в том числе, одышка, утомляемость и ощущение сдавленности в грудной клетке.

По состоянию на 10 апреля, в России диагностировано 11917 случаев заболевания COVID-19, из них 1786 — за последние сутки. 795 человек вылечились. 94 пациента скончались.

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