В настоящее время в России не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. Об этом заявила 2 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Как напомнила врач, даже если человек с коронавирусом чувствует себя выздоровевшим, он может оставаться переносчиком инфекции.

«Могу сразу сказать, что очень долго вирус покидает организм. Это правда», — объяснила она.

Накануне Попова пояснила, что отказ от ограничительных мер по коронавирусу будет поэтапным и зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах. Она поддержала регионы, которые ввели «масочный режим» с 1 мая. Среди них — Московская область и еще более 19 субъектов.

Всего по состоянию на 1 мая в России зарегистрировано 114 431 случай коронавируса в 85 регионах. Погибли 1169 человек, выздоровели 13 220 пациентов.

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