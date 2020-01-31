Коронавирусом 2019-nCoV заболевают люди в разных странах. Среди заразившихся есть не только китайцы, заявила главный санитарный врач России Анна Попова.

Помимо граждан Китая, среди заболевших есть люди из европейских стран и США, «граждане и национальности, и расы совершенно другой», цитирует Попову «РИА Новости». Таким образом, говорить об избирательности поражения нельзя, отметила она.

Ранее 31 января Попова заявила, что коронавирус особенно опасен для пожилых людей. По ее словам, при первых же симптомах заболевания необходимо обращаться к врачу. Для профилактики она рекомендовала мыть руки, не прикасаться ими к лицу и держать в чистоте гаджеты.

В этот же день в России зафиксированы первые случаи инфицирования коронавирусом. Заболевших двое, один в Забайкальском крае, один в Тюменской области. Оба — граждане Китая. По словам Поповой, они изолированы, угрозы распространения вируса нет.

30 января Минздрав выпустил методические рекомендации, рассказывающие о коронавирусе. В них говорится, что для этого возбудителя характерны такие симптомы ОРВИ, как повышение температуры, кашель, одышка, повышенная утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке. Есть варианты клиничекского проявления в виде пневмонии как с острой дыхательной недостаточностью, так и без нее. Минздрав подчеркнул, что инфекция передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путями.

Кроме того, ведомство рассказало об определении возможно инфицированных людей: наличие ОРВИ, бронхита, пневмонии, посещение за последние две недели Китая и в особенности города Ухань, наличие за последние 14 дней контактов с зараженными.

В документе отмечается, что для лечения коронавирусной инфекции у взрослых рекомендованы три препарата: рибавирин, лопинавир/ритонавир и рекомбинантный интерферон бета-1b.