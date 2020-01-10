Документов о безопасности никотиносодержащих смесей не существует. Об этом в пятницу, 10 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Как она доложила российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву, из оборота изъято около 1 млн штук подобной продукции, сообщает ТАСС. Кроме того, приостановлена деятельность пяти производителей никотиновых смесей.

При запросах документов, подтверждающих безопасности подобных смесей, продавцы или владельцы торговых точек указывали на их отсутствие. «Таких документов нет, и в правовом поле их в принципе не может быть», — подчеркнула руководитель Роспотребнадзора.

Накануне в Роспотребнадзоре отметили снижение продаж некурительной никотиносодержащей продукции в российских торговых точках. Служба провела около 44 тыс. проверок, половина из них осуществлялась с участием территориальных органов прокуратуры, СК и ОВД.

Штрафы, наложенные за незаконный оборот такой продукции, составили в общей сумме 3,39 млн рублей. На рассмотрение в суд направлены 324 материала. Интернет-магазины, занимающиеся продажей некурительных никотиносодержащих продуктов, также стали прекращать свою деятельность. Закрылись 30 подобных сайтов.

2 января стало известно о проведении Роспотребнадзором около 28 тыс. проверок по продажам некурительной никотиносодержащей продукции, в результате которых было обнаружено почти 900 тыс. единиц запрещенных аналогов снюса. Вся продукция была изъята из оборота.