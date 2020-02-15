В России действуют две тест-системы против коронавируса COVID-19, контролирующие каждого, кто прибывает из Китая. Об этом «РИА Новости» в субботу, 15 февраля, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Две эффективно работающие тест-системы, сертифицированные в Китае, полностью покрывают поток, контролируют каждого прибывающего из Китая», — отметила она.

По словам Поповой, в настоящее время на территории страны нет ни одного больного новым типом пневмонии.

Тест-система для выявления COVID-19 получила регистрационное удостоверение 11 февраля. Систему, действующую по методу полимеразной цепной реакции, разработал центр «Вектор».

Вспышка пневмонии, вызванная новым видом коронавируса, позже получившего официальное название COVID-2019, началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Позже инфекция распространилась на территорию КНР и на другие страны. По данным на 15 февраля, число жертв заболевания в Китае превысило 1,5 тыс. Число заразившихся в провинции Хубэй преодолело отметку в 54,4 тыс. В России было зафиксировано два случая заражения. Заболевшие — граждане Китая — на данный момент уже выписаны.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 14 февраля отметили, что в случае неблагоприятного сценария заразиться коронавирусом могут до 66% населения планеты. В организации также заявили, что на разработку вакцины от коронавируса может уйти полтора года.