Коронавирус в России распространяется спокойными темпами. Такое заявление в пятницу, 27 марта, на заседании президиума координационного совета по борьбе с вирусом сделала глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.

«Эпидемическая ситуация в РФ развивается пока достаточно спокойными темпами, у нас нет взрывного роста», — приводит ее слова «РИА Новости».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире подтверждено более 537 тыс. случаев заболевания, скончались 24 тыс. человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России достигло 1036.