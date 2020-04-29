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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что за два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Мы находились в состоянии этого разобщения в течение двух инкубационных периодов. Напомню, что для этого вируса инкубационный период составляет 14 дней… Две инкубации — это минимум, который должен быть. И мы за эти две инкубации значительно снизили темп прироста (заболеваемости COVID-19)», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Она отметила, что если в начале темп прироста был до 23-30%, то сейчас он 7-8%.

По её словам, все ограничения в связи с распространением коронавируса позволили сохранить жизнь и здоровье старшего поколения в России.

Попова добавила, что из заражённых коронавирусом в России 5% — это дети, 80% — люди трудоспособного возраста, 15% — люди старше 65 лет.

Ранее Попова заявила, что в России наблюдается один из самых низких в мире уровней смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.

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