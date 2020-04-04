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Российская Федерация идет по оптимистичному сценарию в борьбе с распространением коронавируса по стране, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1».

«У нас сегодня рассчитано несколько сценариев — и самый благоприятный-оптимистичный, и самый неблагоприятный. Сегодня Россия идет по оптимистичному сценарию, и во-многом потому, что в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в России были приняты все необходимые должные меры, поэтому мы имели эти два месяца для того, чтобы как следует подготовиться, и мы продолжаем это делать сейчас», — сказала она.