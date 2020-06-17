Почти у половины россиян, у которых выявили коронавирус SARS-CoV-2, нет симптомов заболевания. Об этом в среду, 17 июня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также выразила надежду, что через месяц Россия может достигнуть самого низкого уровня ежесуточного выявления новых пациентов с коронавирусом.

«Я бы хотела, чтобы число заболевших в сутки было вообще равно нулю. Это тот показатель, к которому мы стремимся. Но я надеюсь, что еще месяц нам понадобится для того, чтобы достичь определенного самого низкого уровня», — отметила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что количество новых пациентов ежедневно снижается, их уже меньше 8 тыс. в сутки.

По ее словам, положительная динамика отмечается практически во всех российских регионах. Количество субъектов, которые пока не показывают серьезного динамического снижения, осталось немногим больше десяти.

За минувшие сутки в России зафиксировано 7843 случая коронавирусной инфекции.

Большего всего заболевших в Москве (1065) и Подмосковье (680). Вместе с тем за прошедшие сутки в стране выздоровели 10 036 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 553 301 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 7478 летальных исходов, выздоровело 304 342 человека.