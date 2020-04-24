Ясность о сроке создания вакцины от коронавируса появится к лету, сообщила в пятницу, 24 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Уверенность в том, что она (вакцина. — Ред.) у нас будет, безусловно, есть. К началу лета будет понятен ответ уже по срокам. Сегодня все примерно в равной степени продвижения к цели», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее в этот же день глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что Минпромторг рассчитывает на выпуск вакцины от коронавируса до конца 2020 года.

«Мы рассчитываем с июня начать уже доклинические и клинические исследования, чтобы до конца года стараться всячески, чтобы это было быстрее, чтобы выдать уже готовую рекомбинантную вакцину для использования для людей», — отметил Мантуров. По его словам, на данный момент вакцину от коронавируса разрабатывают российские фармпредприятия вместе с институтами РАН, Министерством здравоохранения и Федеральным медико-биологическим агентством.

20 апреля научный сотрудник Государственного научного центра «Вектор» Наталья Думченко заявила, что клинические испытания вакцины от коронавируса планируется начать в июне 2020 год.

В тот же день президент России Владимир Путин поручил Минздраву ускорить разработку вакцины от коронавируса. Он заверил, что при необходимости власти окажут поддержку и выделят дополнительные ресурсы для ее разработки.

По состоянию на 24 апреля в России общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии достигло 68 622 человек, умерли 615 пациентов, 5568 человек выздоровели.

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