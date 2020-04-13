Глава Роспотребнадзора Анна Попова надеется, что рост количества заболевших коронавирусом продлится не более недели. Об этом она заявила в понедельник, 13 апреля.

«Сегодняшнее развитие ситуации говорит о том, и об этом уже [вице-премьер России] Татьяна Алексеевна [Голикова] сказала, что определенное количество дней, мы надеемся, не больше, чем неделю, будет рост количества выявлений и рост количества заболевших», — сказала Попова.

Она также отметила, что в настоящий момент главной задачей является сделать основную часть этих выявлений активной.

Ранее 13 апреля Голикова сообщила, что рост заболеваемости COVID-19 в Москве и Подмосковье может прекратиться в течение ближайших двух недель. По ее словам, к сегодняшнему дню в стране прошли уже два инкубационных периода, после которых фиксируется либо рост заболеваемости, либо его соответствующее плато. Она отметила, что в России большая часть случаев коронавируса приходится на Москву и Подмосковье.

По состоянию на 13 апреля в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.