Несколько вариантов нового коронавируса циркулируют в России — европейский и из стран Азии, сообщила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день могу сказать, что на территории РФ циркулируют варианты коронавируса: европейский, привезенный из Европы; из ряда стран Азии, но не китайский. И у нас нет штаммов, которые циркулировали бы и которые были завезены к нам из Китая», — сказала она на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в онлайн-формате.

Попова добавила, что сегодня в мире нет такой страны, которая не столкнулась бы с данным вирусом. При этом, проведенные Роспотребнадзором исследования популяционного иммунитета в 26 регионах России, свидетельствуют о том, что у встретившихся с вирусом людей вырабатывается достаточный иммунитет.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 354 163 случая заражения, выздоровели 1 048 097 человек, умерли 23 491. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.