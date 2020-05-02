Иммунитет к коронавирусу SARS-CоV-2 есть у очень небольшой доли россиян. Об этом 2 мая рассказала в эфире «России 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в январе именно этого коронавируса в России не было. «Это абсолютно доподлинно сегодня доказано тем, что иммунитет у наших сограждан есть в очень небольшой доли от всей популяции», — сказала главный санитарный врач РФ.

Как она добавила, в иммунологии известно, что от 5 до 10% в любой популяции не вырабатывают антитела ни после перенесенной болезни, ни после вакцины.

«После болезни бывает не так часто, но вместе с тем мы знаем, что регистрируются случаи повторного заболевания корью», — привела она пример.

Накануне Попова пояснила, что отказ от ограничительных мер по коронавирусу будет поэтапным и зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах. Она поддержала регионы, которые ввели масочный режим.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря.

Всего по состоянию на 2 мая в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

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