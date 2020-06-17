Российские школьники, скорее всего, смогут вернуться за парты 1 сентября. Об этом в среду, 17 июня, заявила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач Анна Попова.

«Мы уже подготовили специальные рекомендации, как организовать учебный процесс в школе, потому что, конечно, учиться нужно, отменять нельзя. Да и, в общем-то, сегодня ситуация управляемая», — сказала она в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».

В этот же день Минпросвещения России совместно с Рособрнадзором утвердило расписание ЕГЭ, первый экзамен состоится 3 июля.

До этого 17 июня мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что решения об ослаблении режима ограничений из-за коронавируса даются тяжелее их введения. Он подчеркнул, что при введении ограничений виноват вирус, а «когда открываешь, виноват только ты один и вся ответственность на тебе».

По состоянию на 17 июня в России выявлено 553 тыс. случаев заболевания COVID-19, из них летальных исходов — 7478. Из больниц выписано более 304 тыс.