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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что раньше середины лета видимых результатов испытания вакцин от коронавируса никто получить не сможет.

По ее словам, сейчас в работе шесть вакцин института "Вектор", еще три — других разработчиков.

«Мы надеемся выйти на испытания максимально быстро. Сегодня есть возможность этот процесс ускорить — по поручению президента России вносятся изменения в нормативную базу», — сказала Попова в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

В начале апреля директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что вакцину против COVID-19 начали тестировать на обезьянах. Эти исследования должны продлиться до конца апреля, а в июне предполагается перейти к испытаниям на людях. Но для этого надо показать эффективность вакцины на уровне лабораторных тестирований и получить разрешение Минздрава на проведение первой фазы клинических исследований.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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