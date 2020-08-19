В России проходит второй этап испытаний вакцины от COVID-19 на людях, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Все добровольцы чувствуют себя хорошо, побочных эффектов ни у кого нет.

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— Все добровольцы, которые были отобраны специальным порядком и специальным образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций, — сказала Попова.

По ее словам, у тех, кому поставили прививки, не было даже покраснения в месте введения вакцины. Температура тела тоже у всех нормальная.

Ранее президент Владимир Путин объявил о регистрации первой российской вакцины от COVID-19. Россия первой в мире зарегистрировала средство от COVID-19. Препарат пока будут испытывать на добровольцах.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. После прививки иммунитет от COVID-19 может сохраняться до двух лет, отметили в Минздраве.

Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной. По его словам, за время пандемии число сторонников такой меры выросло.

Кроме того, депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал, кого будут прививать в первую очередь. Он считает, что к тотальному прививанию населения от инфекции стремиться никто не будет, в этом нет нужды.