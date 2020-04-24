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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости продлить режим самоизоляции еще на две недели, передает ТАСС.

«Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода <…>. Для того чтобы оставить и окончательно пройти точку невозврата, этого крайне мало. Как минимум третий инкубационный период нужно четко соблюдать», — сказала она на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

По ее словам, ослаблять введенные ограничения пока рано, поскольку это может привести к ситуации взрывного роста числа заболевших.

«Нельзя сегодня останавливаться, нельзя сегодня все открыть, потому что еще очень велики риски дальнейшего распространения и дальнейшего взрывного периода, если мы не будем соблюдать все еще как минимум один инкубационный период», — сказала Попова.

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Глава Роспотребнадзора допустила, что власти могут ужесточить ограничения, если граждане страны не будут соблюдать уже введенные.

Как ранее сообщал «Рамблер», в России в 24 апреля зафиксировано 68622 случая заражения коронавирусом, за сутки число заболевших выросло на 5849 человек. За весь период зафиксировано 615 летальных исходов, выздоровели 5568 человек.

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