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Введенный из-за коронавируса режим самоизоляции граждан нельзя нарушать в майские праздники. Об этом в пятницу заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

«Мы подготовим рекомендации к майским праздникам. Ближайшие дни не являются основанием для того, чтобы начать нарушать требования, которые есть, это очевидно. Сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку», — сказала Попова.