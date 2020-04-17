Все новости на карте

Число инфицированных коронавирусом россиян, у которых заболевание протекает без клинических симптомов, увеличилось до 50% от общего числа случаев COVID-19.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, две недели назад их количество составляло «10-12%, максимум 20%».

За последние дни удельный вес таких людей составляет от 45 до 50%, — сказала она на брифинге в столице.

Попова отметила, что выявление всё большего числа таких пациентов стало результатом увеличения количества проводимых тестирований, передаёт «Интерфакс».

Рамблер

Ранее NEWS.ru писал о том, что заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина порекомендовала россиянам соблюдать меры предосторожности и рассказала о правильном возвращении домой в период пандемии коронавируса.

Видео дня. “Я хочу тебя унизить“: Уткин вызвал Соловьёва на баттл