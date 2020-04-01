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В 45 регионах России сейчас есть лишь либо угроза, либо единичные случаи заражения коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день в разных субъектах РФ разное развитие эпидситуации, сегодня 45 субъектов находятся в первой и второй фазе эпидемического процесса, остальные между третьей и четвертой, то есть там эпидпроцесс нарастает», — сказала Попова журналистам.

Она пояснила, что каждая эпидемическая ситуация развивается в четырех фазах. Первая, когда есть угроза или регистрируются единичные случаи, вторая — есть единичные случаи завоза, но нет последовательного распространения, третья — когда есть контактные заболевшие, четвертая, когда источник инфекции для каждого заболевшего установить не удается.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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