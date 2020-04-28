В Российской Федерации наблюдается один из самых низких в мире уровней летальности из-за коронавируса. Об этом в ходе онлайн-совещания с президентом России заявила во вторник, 28 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, уровень смертности от коронавируса в России не превышает 1%.

Ограничительные меры позволили сдержать распространение коронавируса, выиграть время, отметила Попова. В стране не допустили взрывного роста заболеваемости.

Меры ограничительного характера в РФ носят превентивный характер и вводились поэтапно с учетом эпидемической ситуации в мире и в стране, напомнила глава Роспотребнадзора. Любое отклонение от режима ограничений приведет к возврату жестких мер, указала она.

Ранее в ходе совещания президент России Владимир Путин поручил подготовить план поэтапной отмены ограничений, связанных с коронавирусом, с 12 мая. Президент допустил, что после прохождения пика заболеваемости в ряде субъектов уровень инфицирования может оставаться высоким.

По состоянию на 28 апреля, в России подтвердились 93 558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились. 867 пациентов скончались.