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Снятие ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавируса, будет поэтапным, с разной скоростью в разных регионах России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это будет поэтапный выход, это неизбежно. И с разной скоростью в разных субъектах Российской Федерации. Страна очень большая, эпидемиологическая ситуация по этой инфекции в субъектах разная, развивается по-разному. И дисциплина населения везде неодинаковая. От этого и будет зависеть, когда, в какие сроки, в каком субъекте будут отменяться те или иные ограничения», — сказала Попова в интервью изданию «Комсомольская правда».

Она отметила, что сейчас нужно неукоснительно соблюдать введённые правила, чтобы началось снятие ограничений.

«Понимаю, усталость накопилась. Но лучше потерпеть еще две недели — и стабилизация должна наступить, безусловно», — подчеркнула Попова.

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