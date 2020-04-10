Предсказать время окончания эпидемии коронавируса сейчас не сможет никто. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 10 апреля.

Четких прогнозов о том, как себя поведет вирус, с которым специалисты «знакомы» всего несколько месяцев, на данный момент тоже нет, цитирует ее «РИА Новости».

Ранее, 10 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в столице еще не наступил. При этом, по его словам, делать прогнозы «дело неблагодарное», так как сколько ученых и инфекционистов, столько и мнений.

5 апреля замдиректора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов заявил, что вспышка коронавируса, возможно, утихнет к лету, когда установится теплая и сухая погода. По его словам, оптимальная температура передачи вирусов — от +5 до +12 градусов, то есть условия нынешней весны в европейской части России. Более высокая температура будет этому препятствовать. Однако для точных прогнозов у специалистов пока мало данных, заявил он.

По официальным данным на 10 апреля, в России более 11,9 тыс. заболевших коронавирусом, 94 человека умерли.

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