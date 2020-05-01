Если россияне серьезно не отнесутся к режиму ограничений на майских праздниках, то его придется усилить. Об этом в пятницу, 1 мая, заявила главный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Средняя инкубация — шесть-восемь дней. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть», — сказала она 1 мая в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее 1 мая Попова рассказала о схеме постепенного снятия ограничений введенных в России из-за коронавируса. По ее словам, россиянам разрешат гулять по 2–3 человека. Разрешат также утренние пробежки, занятия спортом на улице, прогулки с детьми, но с ограничением количества людей с соблюдением социальной дистанции.

По состоянию на 1 мая число зараженных COVID-19 в стране составило 114 431 человек. За весь период эпидемии умерли 1169 пациентов, полностью вылечились 13 220.

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