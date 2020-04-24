Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что передача коронавирусной инфекции от человека к человеку может прекратиться, когда иммунитет к нему будет у 60% населения.

По ее словам, в России начинается популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу. Первым городом станет Москва.

«Мы начинаем проводить популяционные исследования, мы их запланировали, начинаем с Москвы. Общеизвестный факт: когда в популяции 60% населения имеют иммунитет после болезни или в результате вакцинации, то эпидпроцессы становятся менее активными и может в принципе прекратиться передача от человека к человеку. Это важно», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 1» в пятницу, 24 апреля.

Также глава организации сообщила, что на сегодняшний день достоверных данных о том, заразился ли кто-то коронавирусом повторно, нет.

«Достоверных данных или фактов о том, что кто-то заразился повторно, на сегодняшний день нет, но надо иметь в виду, что от 5% до 10% популяции в принципе не способны вырабатывать иммунный ответ», — сказала она.

При этом Попова отметила, что они могут болеть не один раз тем, чем остальные 90–95% населения болеть не будут, переболев единожды.

Ранее Попова заявила, что власти страны могут ужесточить имеющиеся меры по ограничению контактирования людей, если они не будут соблюдать уже введенные.

По слова Поповой, «абсолютно точно» в обозримом периоде не получится отказаться от самоизоляции в связи с коронавирусом.

По состоянию на 24 апреля в России общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии достигло 68 622 человек, умерли 615 пациентов, 5568 человек выздоровели.

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