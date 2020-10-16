Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала заявила, что остановить распространение коронавируса можно только соблюдая все санитарно-эпидемиологические правила.

По ее словам, даже нынешние показатели заболеваемости в России могут быть превышены, если граждане будут безответственно относиться к требованиям врачей.

Глава ведомства также отметила, что сейчас риск заразиться коронавирусом очень высок, так как практически во всех субъектах страны есть источники инфекции.

Ранее стало известно, что полиция Москвы начала проверять соблюдение перчаточно-масочного режима в общественном транспорте.

По последим данным, в России зарегистрировано 1,37 млн случаев COVID-19, выздоровели более 1 млн человек, умерли 23 тыс.