Ситуация с коронавирусом в России управляемая, известно, как ею управлять, заявила в четверг, 18 июня, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы уже видим свет, уже знаем, как, мы уже понимаем, что ситуация управляемая, и знаем, как управлять, это очень важно», — приводит ее слова «РИА Новости».

Ранее в четверг Попова заявила, что заболеваемость коронавирусом на пике в России была в два раза ниже, чем в странах Европы.

13 июня российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уже 49 регионов страны снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. Она также констатировала, что смещение прироста новых заболевших идет от Москвы к регионам.

По словам Голиковой, пик заболеваемости коронавирусом пришелся в России на 11 мая. В свою очередь, 26 мая Попова заявила о выходе распространения коронавирусной инфекции в стране на плато.

По состоянию на 18 июня в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 561 091, 313 963 человека вылечились. 7660 пациентов скончались.