Коронавирус передается в 96% случаев капельным путем, в 4% — воздушным, и способен сохраняться на поверхности 72 часа. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в субботу, 4 апреля.

По ее словам, один заболевший с ярко выраженными симптомами коронавируса может заразить до трех человек.

Глава регулятора отметила, что в России нет резких и необъяснимых вспышек инфекционных заболеваний, таких как грипп, ОРВИ и пневмония. Однако в ряде регионов страны зафиксировали обычный весенний «подъем» гриппа.

Попова добавила, что на сегодняшний день в России насчитывается 235 детей, которые заразились коронавирусом, у 17 из них пневмония, но никто из них не находится в тяжелом состоянии.

Ранее в субботу в оперативном штабе по борьбе с этой инфекцией сообщили, что число заразившихся русом SARS-CoV-2 в нашей стране за сутки увеличилось на 582 и достигло 4731 человека. Большинство инфицированных — 443 пациента — выявили в Москве. Выздоровели 333 человека, 43 — скончались.

Ранее в этот же день в фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1» Попова рассказала, что распространение коронавируса в России идет сейчас по оптимистичному сценарию. Она связала это с тем, что в предыдущие два месяца в стране «были приняты все необходимые должные меры».

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила на брифинге 4 апреля, что российскими регионами-лидерами по количеству заразившихся коронавирусом на 100 тыс. жителей остаются Москва, Республика Коми и Бурятия.

Высокие показатели наблюдаются ив Санкт-Петербурге, Московской области и Пензенской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

Из всех случаев заражения 808 — привезенные гражданами, которые вернулись из-за границы.

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