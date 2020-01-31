Коронавирус особенно опасен для пожилых людей. При первых же симптомах им необходимо обращаться к врачу, заявила «РИА Новости» в пятницу, 31 января, главный санитарный врач России Анна Попова.

Ранее 31 января в России зафиксированы первые случаи инфицирования коронавирусом. Заболевших двое, один в Забайкальском крае, один в Тюменской области. Оба — граждане Китая. По словам Поповой, они изолированы, угрозы распространения вируса нет.

30 января Минздрав выпустил методические рекомендации, рассказывающие о коронавирусе. В них говорится, что для этого возбудителя характерны такие симптомы ОРВИ, как повышение температуры, кашель, одышка, повышенная утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке. Есть варианты клиничекского проявления в виде пневмонии как с острой дыхательной недостаточностью, так и без нее. Минздрав подчеркнул, что инфекция передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путями.

Кроме того, ведомство рассказало об определении возможно инфицированных людей: наличие ОРВИ, бронхита, пневмонии, посещение за последние две недели Китая и в особенности города Ухань, наличие за последние 14 дней контактов с зараженными.

В документе отмечается, что для лечения коронавирусной инфекции у взрослых рекомендованы три препарата: рибавирин, лопинавир/ритонавир и рекомбинантный интерферон бета-1b.