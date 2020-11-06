Чаще всего люди заражаются коронавирусом в транспорте. Такое место назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести» в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

Она объяснила, что самые рискованные места — те, где не удается соблюдать социальную дистанцию.

Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, что есть места, в которых можно «незаметно» заразиться коронавирусом. В первую очередь это метро в час пик, там всегда нужно носить маску. Также опасность заражения есть в лифтах и коммунальных квартирах, в зоне риска — эскалаторы и вагоны старых поездов без автоматической системы проветривания.

Попова попросила бизнес соблюдать правила по COVID-19

За последние сутки в России выявили рекордные 20 582 новых случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 378 летальных исходов, 16 955 выздоровлений. С начала пандемии в стране зарегистрировали 1 733 440 заражений, 29 887 летальных исходов и 1 296 124 выздоровления.