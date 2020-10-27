Эпидемиологическая ситуация в России остается напряженной. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По словам главного санитарного врача РФ, во всех субъектах идет активизация эпидемического процесса.

«У нас активизация эпидемического процесса идет во всех субъектах Российской Федерации», — цитирует Попову РИА «Новости».

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что 85% заболевших коронавирусом пренебрегали правилами безопасности — не носили маски, не мыли руки и т.д.

Две наиболее подверженные заражению COVID-19 возрастные группы — люди старше 60 лет и граждане от 30 до 49 лет.

«Самые высокие цифры на 100 тысяч населения — это сегодня среди людей старше 60 лет. Недалеко от них ушли люди от 30 до 49 лет», — заявила Попова.

Она напомнила, что с 28 октября рекомендация по ношению масок становится требованием.

«Обязательно для всех в транспорте. в общественных местах закрытых, в лифтах, в закрытых помещениях на парковках и при общении на улице, если людей собирается более 50 человек», — заявила глава ведомства.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в России выявлено 16 550 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 4312 в Москве. Скончались 320 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса.