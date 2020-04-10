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Выхода из ситуации с эпидемией коронавируса всего два — вакцина и появление иммунитета после заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Отвечая на вопрос ведущего телеканала "Россия 24" о том, верно ли, что выхода из сложившей ситуации всего два: либо когда потихоньку все переболеют, либо когда будет вакцина, Попова сказала: "Вы абсолютно правы".

«Выхода всего два. Вирус, совершенно очевидно, не собирается уступать позиции, не собирается отступать, он наступает во всем мире. Я так думаю, что впереди у него еще Африканский континент, и еще Азия в большом количестве стран. И поэтому говорить о том, что сейчас что-то раз, и закончится — это бесперспективная история», — сказала Попова.

Главный санитарный врач РФ призналась, что согласна с "рациональным бизнесом", который сегодня говорит, что "это вдолгую". "Все уже понятно, что происходит, и ровно это мы говорим все, когда к нам обращаются, как планировать. Да, планировать мероприятия специальные, да, новая реальность вот она такая, мы должны это пережить, на это нужно время", — добавила она.

«И если не будет ничего, а сегодня нет специфического лечения и нет специфического профилактики, то мы будем режим ограничений, тех, которые сейчас ввели, может быть он будет видоизменяться, и наверное, но мы сегодня уже говорим, что мы нашли один выход — сегодня начинают работать предприятия, они работают в этом режиме, но они работают, и когда работники уходят на производство, остальные пока сидят дома», — отметила Попова.

Целый ряд мер, по ее словам, еще можно предложить, чтобы жизнь продолжалась и была более активная, чем сегодня, но пока надо разорвать цепочку контактов среди людей, " а дальше двигаться вперед, но с определенными ограничениями".

«И, конечно, вакцина. Человек может получить иммунитет или переболев инфекционной болезнью, или сделав от нее прививку», — подчеркнула она.

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