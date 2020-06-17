В Москве и Московской области ежедневно выявляют менее 30% случаев коронавирусной инфекции от общего числа. Об этом в среду, 17 июня, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании глав служб государств -членов Шанхайской организации сотрудничества, отвечающих за обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия.

Она отметила, что первоначальное распространения COVID-19 началось с Москвы и Московской области, где расположены крупнейшие аэропорты, ставшие «воротами для инфекции».

«Сегодня мы фиксируем снижение и смещение распространения высоких цифр в регионы России. Если еще в конце апреля и в самом начале мая 70% всех ежедневно выявляемых случаев было в Московском регионе — Москва и Московская область, — а 30% — вся остальная территория Российской Федерации, то сегодня все выглядит наоборот. Сегодня на Московский регион — Москву и Московскую область — приходится меньше 30% всех ежедневно выявляемых случаев, и вся остальная страна постепенно <…> преодолевает высокие цифры», — цитирует ТАСС главу Роспотребнадзора.

За минувшие сутки в Москве зафиксировано 1065 человек с COVID-19 — это самый низкий показатель с 11 апреля. Вместе с тем, согласно последним данным, общее число вылечившихся от инфекции в Москве достигло 128 385 человек. Таким образом, уже свыше 60% заболевших выздоровели.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица уже прошла самый сложный период в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, по сведениям градоначальника, смертность от COVID-19 в Москве ниже, чем в других городах мира.