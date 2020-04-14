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На сегодняшний день число заражённых коронавирусом, но не имеющим симптомов, достигает 50% в ряде российских регионов. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, плавный суточный прирост заболевших в 17−19% позволяет оказывать людям необходимую медицинскую помощь.

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Попова также рассказала, что системы здравоохранения Москвы и Подмосковья готовы к борьбе с коронавирусом. При этом она отметила, что результаты самоизоляции граждан можно будет увидеть «в конце текущей — начале следующей недели».

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