Число тяжелых пациентов с коронавирусом в России составляет порядка 5%, рассказала 29 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас небольшое количество тяжелых случаев, совсем тяжелых — 5%, 15% пневмонии», — отметила она в эфире телеканала «Россия 24».

Накануне Попова сообщила, что примерно у 20% медработников есть иммунитет к коронавирусу.

Кроме того, течение заболевания у 45% зараженных симптомов проходит бессимптомно. В Москве этот показатель достигает 60%,

Ранее сингапурские ученые изменили свой прогноз об окончании эпидемии в России. По их мнению, вспышка может полностью завершиться в августе.

По последним данным, всего в РФ зарегистрировали 99,4 тыс. заболевших.