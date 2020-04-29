Число тяжелых пациентов с коронавирусом в России составляет порядка 5%, рассказала 29 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«У нас небольшое количество тяжелых случаев, совсем тяжелых — 5%, 15% пневмонии», — отметила она в эфире телеканала «Россия 24».
Накануне Попова сообщила, что примерно у 20% медработников есть иммунитет к коронавирусу.
Кроме того, течение заболевания у 45% зараженных симптомов проходит бессимптомно. В Москве этот показатель достигает 60%,
Ранее сингапурские ученые изменили свой прогноз об окончании эпидемии в России. По их мнению, вспышка может полностью завершиться в августе.
По последним данным, всего в РФ зарегистрировали 99,4 тыс. заболевших.