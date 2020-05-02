Идея выдачи людям, у которых обнаружили антитела к коронавирусу иммунных паспортов неплохая и может быть реализована, но не сейчас, так как стойкость иммунитета еще не изучена. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» в субботу, 2 мая.

«Мы должны понимать, что и зачем мы делаем», — сказала она. По словам Поповой, чтобы понимать, насколько долго запись в этом паспорте могла бы быть актуальной, необходимо время.

Ранее, 30 апреля, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала, что наличие антител к коронавирусу в крови человека не означает, что он не может заболеть. Она обратила внимание на нехватку научных данных, которые подтверждали бы то, что люди, перенесшие COVID-19 и выработавшие антитела к вирусу, обладают иммунитетом. По этой причине ВОЗ пока не рекомендует правительства отдельных стран вводить иммунные паспорта или сертификаты о невосприимчивости к вирусу, поскольку это может ускорить распространение инфекции.

Ранее, 22 апреля, сообщалось, что российские частные лаборатории рассчитывают в мае предложить желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу. Созданием тестов на антитела занимается ряд отечественных компаний и лабораторий.

«Карты иммунитета» к коронавирусу будут выдавать переболевшим этой инфекцией в Чили, заявил 20 апреля министр здравоохранения этой страны. В Германии также планируется введение таких карт.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 2 мая, зарегистрировано 124 054 случаев этой инфекции.

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