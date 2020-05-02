Коронавирус может распространяться как воздушно-капельным, так и контактным путем. Исключить его попадание в организм с едой и водой нельзя, сообщила 2 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью в эфире телеканала «Россия 1».

Этот вопрос можно обсуждать, подчеркнула она, но исключать этот путь заражения «никто из коллег не берется», сказала главный санитарный врач. Она напомнила о необходимости дезинфекции гаджетов и обработке поверхностей, чтобы вирус не мог передаться человеку через руки.

По ее словам, вирус может сохраняться на предметах до 72 часов.

Как ранее в субботу заявила Попова, в России пока не зафиксированы случаи повторного заражения коронавирусом. Но даже если человек с коронавирусом чувствует себя выздоровевшим, он может оставаться переносчиком инфекции.

По состоянию на 2 мая в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

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