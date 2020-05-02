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Людям, которые переболели коронавирусом, не требуется соблюдать жесткий карантин, но им нужно оставаться дома две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24″/

Она отметила, что заболевшие выздоравливают достаточно долго, и диагноз "здоров" не будет поставлен до полного избавления от вируса.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что при ОРВИ вирус определяется мазком из носа, а если речь идет о пневмонии, то патологический процесс нужно искать в легких.

При этом тест на коронавирус показывает результат не ранее, чем через три дня после инфицирования, так как вирус должен развиться, чтобы мазок смог определить инфекцию.

Пандемия коронавируса

По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 208 тысяч из них скончались. По подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, выявлено 3,2 миллиона больных, умерли 228 тысяч.

На первом месте по количеству жертв и заболевших остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция, Германия и Великобритания. Россия занимает седьмое место, обогнав Китай, Иран и Турцию.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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